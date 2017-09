Los chiquititos también rinden: los "pequeños" jugadores que animan el torneo de Transición

Para entender esta nota vamos a recurrir a la ciencia. De acuerdo a un estudio entregado por la revista científica eLife, los hombres chilenos han crecido cerca de 11 centímetros en el último siglo. Si en 1896 median 1,6o en promedio, en 1996 la estatura media del país fue cerca de 1,71.

Teniendo en cuenta estos números y entendiendo que en gran parte de Sudamérica se repite el mismo fenómeno, analizamos la estatura de los jugadores de primera división de nuestro país, donde pudimos concluir que, efectivamente, lo bueno viene en frasco chico.

En el torneo de transición hay actualmente 46 jugadores que miden menos de 1.70 centímetros y que día a día se hacen un espacio en el fútbol local demostrando, así, que no se necesita tener altura para transformarse en figura de sus respectivos equipos.

Uno de esos ejemplos es Yeferson Soteldo de Huachipato, quien se ganó el título al jugador más pequeño de la primera división chilena al medir 1.60 cm. El venezolano llegó a nuestro país a principio año y desde entonces ha sido figura en la tienda acerera tanto en el torneo nacional como en la Copa Chile, donde, por ejemplo, le entregó el paso a cuartos de final al marcar dos golazos en el duelo ante Universidad Católica.

De ahí le siguen Juan Cuevas de Everton y Diego Buonanotte de Universidad Católica, ambos de muy buen cometido en sus respectivos equipos. El argentino nacionalizado mexicano es uno de los goleadores del campeonato con cinco tantos, mientras que el volante trasandino hace algunos días debutó en una nueva posición: ante Audax Italiano se desempeñó como "9" del equipo cruzado ante la baja por lesión del Tanque Silva y David Llanos.

Otro de los que integra esta "cofradía de los pequeños" es el volante argentino Alfredo Abalos, quien defiende los colores de Curicó Unido con 1,64 centímetros. A pesar de su baja estatura, el mejor jugador de la Primera B según los premios El Gráfico 2016, confiesa que "nunca fue tema para mí. En el equipo son varios de baja estatura así que nos reímos de eso en el camarín".

"Como futbolista, mis principales características es que soy rápido y escurridizo por lo que la baja estatura ayuda bastante a potenciar esas cualidades, las he podido aprovechar bastante bien a lo largo de mi carrera", comenta el volante transandino.

Con unos centímetros más aparece David Pizarro, quien maneja todos los fines de semana el mediocampo de la U. Con una trayectoria importante a nivel nacional e internacional, "Pek" ha logrado dejar en segundo plano su 1,68.

"Me siento muy bien en el equipo y en todos los lugares donde he estado nunca fue un problema. Al momento de entrar a la cancha me preocupo de tener un buen rendimiento personal, llevarme bien con mis compañeros y realizar un buen juego colectivo", sostiene el volante ante nuestra consulta.

Pero los arqueros, considerando la estatura que les exige el puesto, no están exentos a este análisis. De acuerdo a las estadísticas los porteros más altos del campeonato nacional son Carlos Lampe (Huachipato) con 1,92 cm y Gabriel Castellón (Santiago Wanderers) 1,90 cm, mientras que los más bajos Cristián Muñoz (U.de Concepción) y Darío Melo (Palestino) con 1,77 cm y 1,78, respectivamente.

"Nunca ha sido un tema que me haya perjudicado en lo mental. Estoy consiente que no soy un arquero alto y trabajé desde muy pequeño para suplir el tema de la estatura con más trabajo de fuerza en el tren inferior. ¿Lo bueno? el arquero más bajo tiene más dominio de cuerpo, tiene más facilidad para ir a las pelotas rasantes", comenta Cristián Muñoz a El Gráfico Chile.



Revisa el listado de los futbolistas más "pequeños" del Torneo de Transición

Audax Italiano

Claudio Riveros 1,65

Brayan Camilo Reyes 1,69

Colo Colo

Óscar Opazo 1,68

Brayan Vejar 1,69

Nicolás Mataran 1,63

Curicó Unido

Sebastián Zúñiga 1,67

Diego Pezoa 1,64

José Luis Silva 1,64

Martín Cortés 1,65

Gary Tello 1,69

Alfredo Abalos 1,64

Deportes Antofagasta

Patricio Jérez 1,69

Bryan Carvallo 1,64

Luis Cabrera 1,68

Deportes Iquique

Johan Fuentes 1,69

Johan Castillo 1,65

Deportes Temuco

Kevin Harbottle 1,65

Rubén Cepeda 1,68

Everton

Camilo Rodríguez 1,66

Juan Cuevas 1,61

Jaime Carreño 1,66

Huachipato

César Valenzuela 1,63

Juan Córdova 1,65

Matías Ramírez 1,68

Matteo Zoch 1,68

Yeferson Soteldo 1,60

O’Higgins

Diego Rolle 1,65

Palestino

Eric Pino 1,65

Joaquín Romo 1,68

Diego Rojas 1,63

Felipe Barrientos 1,69

San Luis

Boris Sagredo 1,67

Ronald González 1,67

Ronald Escobar 1,69

Santiago Wanderers

Andrés Robles 1,68

Unión Española

Christian Bravo 1,68

Universidad Católica

Diego Buonanotte 1,61

Jeisson Vargas 1,67

Universidad de Chile

David Pizarro 1,68

Gustavo Lorenzetti 1,63

Yerko Leiva 1,62

Universidad de Concepción