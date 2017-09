Al Arsenal le penó suplencia de Alexis y tuvo un pálido empate ante Chelsea

Alexis Sánchez ingresó en el segundo tiempo en el empate 0-0 del Arsenal en su visita al Chelsea en una nueva edición del derbi de Londres por la quinta fecha de la Premier League y que estuvo marcado por la cuestionable decisión del técnico Arsene Wenger de quitarle la titularidad al tocopillano.

El chileno, quien venía de marcarle al Colonia alemán a mitad de semana por a Europa League, sufrió en la banca donde se le vio animado compartiendo con el colombiano David Ospina, e ingresó a los 66' en lugar de Alexandre Lacazette.

En los minutos que estuvo en cancha, el tocopillano se mostró movedizo, pero sin poder desbalancear el marcador. Los Gunners se vieron mejor en los últimos minutos, cuando el Chelsea perdió a David Luiz por tarjeta roja a los 87', pero no les alcanzó para anotar la diferencia final.

Con este empate, el, Arsenal suma siete puntos, a seis unidades del líder, Manchester City. La próxima fecha los "cañoneros" reciben al West Bromwich Albion. Mientras que a mitad de semana, se medirán con el Doncaster Rovers por la tercera ronda de la Capital One.

Alexis Sanchez vs Kante and Moses 😂😂. He just has to overdo it at the end, but lucky we got away with it. #CHEARS #chelseavsarsenal #AFC pic.twitter.com/AR667lKtDn

— DR. ARSENALYST (@The_Haribo_Don) September 17, 2017