Enrique Osses le respondió a Jorge Valdivia por polémica arbitral: "La comisión no soy solo yo"

Luego del empate entre Colo Colo y Deportes Iquique por la sexta fecha del Transición, el volante del equipo albo Jorge Valdivia, se lanzó con todo contra el árbitro de aquel encuentro, Eduardo Gamboa, señalando que la tarjeta amarilla que le mostró ante los Dragones Celestes, y que le acarreó una suspensión, fue "una estupidez".

Estos dichos gatillaron la citación del Mago al Tribunal de Disciplina de la ANFP, arriesgando hasta cinco fechas de castigo. Sin embargo, el ex Palemiras no se quedó callado y buscó explicaciones: "me gustaría que así como Enrique Osses me denunció, él explicara por qué hace la denuncia contra mí y no contra otros jugadores que también criticaron el arbitraje", señaló a La Tercera.

La respuesta del aludido, presidente de la comisión arbitral de la ANFP, no tardó en llegar, pero fue escueta: "la comisión de árbitros no es sólo Osses", argumentó el ex juez. Otro de los que componen aquel comité defendió a su colega explicando al mismo rotativo que "cuando Osses habla es porque lo hemos consensuado. Por algo somos una comisión".

El volante debe presentarse ante el Tribunal el jueves 21 de septiembre. En la instancia el club de Pedrero buscará que no exista sanción amparándose en varios casos similares que han ocurrido y que no han tenido castigo.