Atlanta United: El fenómeno deportivo del año con sabor chileno en Estados Unidos

La ciudad de Atlanta demuestra la diversidad de sus habitantes de forma palpable en las amplias calles que desembocan en el Centenial Olimpic Park, la plaza principal a partir de los Juegos Olímpicos de 1996, en el corazón de un "Downtown" donde conviven lugareños y turistas, que aprecian como las banderas de diversos países conviven con los edificios de CNN, Coca Cola y otras gigantes empresas del país. Cerca, muy cerca, está uno de los estadios más grandes y modernos de Estados Unidos, el Mercedes Benz Arena.

El recinto que deslumbra por su magnificencia fue inaugurado este septiembre y será la casa del Atlanta United, el equipo sensación de la MLS, que en tan sólo seis meses no sólo ha tenido sorprendentes resultados dentro de la cancha con el chileno Carlos Carmona como protagonista, en las tribunas se luce rompiendo todos los récords de asistencia.

Anticipando a los Falcons, equipo de fútbol americano con la misma propiedad que el United, los futbolistas fueron los primeros en reconocer el terreno y debutar en el pasto sintético venciendo a Dallas ante 45.314 personas, la capacidad que habitualmente tendrá el coliseo para los fanáticos del "soccer": "Es impresionante. Tuve la posibilidad de jugar en Europa, con la selección, en todos lados, y he visto pocos estadios así", comenta Carmona a El Gráfico Chile, maravillado con su nueva casa donde debutaron ganando por 3-0. Días después impondrían un nuevo récord de asistencia en el país con el estadio abierto de par en par.

Carlos Carmona y Atlanta United en su estreno en el Mercedes Benz Stadium demostró la pasión que desata el fútbol en la ciudad (Foto: Atlanta United)

El equipo rojinegro causo conmoción en los ciudadanos de Atlanta que alientan como las mejores barras de Sudamérica, anotándose con el mejor promedio de asistencias de la liga (46.318), pese a que partieron jugando en el Bobby Dodd Stadium de la Universidad Georgia Tech, realidad que al chileno lo sorprendió: "La verdad es que me llamó mucho la atención, sobre todo la liga, porque todos los estadios están llenos. Nosotros estamos haciendo historia porque hemos batido récords que no se habían visto en la MLS. Ahora con el estadio nuevo inaugurado jugamos dos partidos con 75 mil personas, está todo vendido, es una locura, y eso es increíble", señaló revelando la oportunidad que tendrán de ver el recinto en su máxima capacidad, con todas las tribunas habilitadas.

El partido contra Orlando City (3-3) demostró el fanatismo que desató el equipo, batiendo una nueva marca con la mayor asistencia en la historia de la liga con 70.422 personas, superando la antigua marca en el primer año de la liga que llegó a 69.255 el 13 de abril de 1996 en el partido entre Los Angeles Galaxy y MetroStars de Nueva York, en el Rose Bowl de California.

7️⃣0️⃣,4️⃣2️⃣5️⃣ The largest single-game crowd in MLS history: https://t.co/uiJ9ED140W pic.twitter.com/wR3pAayNg4 — Major League Soccer (@MLS) September 17, 2017

Diversidad, un dueño ambicioso y la mano del Tata: La combinación de fuerzas que lograron el milagro de Atlanta

¿Cómo pude ser que una ciudad en que el fútbol profesional no llevaba más de 5 mil personas pueda contagiarse de la pasión futbolera transformando a la urbe revelación del deporte mundial?

La mezcla de factores sería la explicación en una ciudad hecha para el fútbol, por su diversidad de inmigrantes en los últimos 30 años y la posibilidad que le brindó la MLS a el dueño, Arthur Blank, de lograr su sueño.

"Acá en Atlanta hay mucho sudamericano, es ahí donde se vive el fútbol de manera diferente. El ambiente es muy bueno, ir al estadio es una fiesta, siempre están apoyando los noventa minutos. Nosotros somos un equipo en formación, nuestro rendimiento de local es muy bueno y tiene que ver con eso, que hacemos sentir mucho la localía y ahora, con el estadio nuevo, más aún", comenta Carlos Carmona, que agrega que el esfuerzo en redes sociales en base a entrevistas o firmas de autógrafos en los principales centros ciudadanos hace involucrar a la gente.

Rodrigo Rios ha sido testigo del progreso futbolístico en la ciudad a la que llegó en 2005 (Foto: Atlanta United)

Pero el ex seleccionado no es el único chileno en la nueva institución del estado de Georgia. En las divisiones menores el ex jugador de Universidad Católica, Rodrigo Rios, encabeza el trabajo de promoción de los nuevos valores de un equipo que quiere superar el clásico modelo basado en la promoción de jugadores universitario que ocupan los otros deportes en Estados Unidos: "La liga lo tiene asumido, ese es el futuro, trabajarlo de mejor manera y optimizar los recursos es lo que se está viendo. En las menores Atlanta United seguimos la misma línea del primer equipo. Con eso, en el debut, pudimos conseguir un título nacional y más de 30 jugadores de diferentes edades han sido llamados a la selección. Eso nos motiva a seguir trabajando", señala orgulloso del proyecto que encabeza dirigiendo la sub 18.

Ríos fue uno de los privilegiados en ver la transformación de una ciudad que ahora ama el fútbol, situación diferente a cuando llegó al equipo de la ciudad, los Atlanta Silverbacks, el año 2005.

"Hubo un cambio muy grande, yo firmé en ese tiempo porque me presentaron un proyecto muy parecido al actual. Por circunstancias económicas, de manejo o de visión, no se logró concretar. Si pudiera hacer una comparación, para que la gente en Chile entienda, sería como los sueños y el trabajo que realiza un equipo como Colchagua tiene que ser distinto a lo que hace (Universidad) Católica, por los recursos que tienen. Por mucho esfuerzo y dedicación que pongan no van a llegar a ser uno de los grandes del país con las grandes diferencias económicas", explica de los cambios que pasaron del equipo que competía en la NASL a este de la MLS.



























Publicidad



























Reinaldo Navia: "Ojalá hubiese salido cuando yo estaba. Atlanta es una ciudad que merecía tener un equipo en MLS"

Las grandes autopistas de Atlanta también fueron recorridas por el ex seleccionado chileno Reinaldo Navia, quien en el apogeo de su carrera llegó a la ciudad con el sueño de que el club se transformara en una franquicia de la liga más importante del país. Sin embargo, sólo puede apreciar el cambio a lo lejos.

Ahora, de vuelta en México y haciendo las funciones de comentarista en radio y televisión, analiza el cambio en la ciudad: "Eran momentos distintos. En la liga que estaba salías campeón y no tenías derecho a ascender, no había motivación. Ojalá hubiese salido cuando yo estaba. Atlanta es una ciudad que merecía tener un equipo en MLS, es una ciudad muy linda, hicieron un hermoso estadio. Es espectacular porque han llegado jugadores de mucha jerarquía, sudamericanos con mucho nombre, seleccionados, incluso nosotros tenemos a Carmona", trata de explicar.

Reinaldo Navia también jugo en los Silverbacks antes que el futbol viviera una revolución en Atlanta (Foto: Atlanta Silverbacks)

El Choro también analiza la parte futbolística, pieza fundamental en el trabajo social y de marketing que hizo el club que totalizó 416.864 personas de asistencia en los primeros nueve partidos que jugó: "Ahora sí que se están están abriendo a los jugadores Sudamérica y pagando por ellos. A mí me tocó un momento difícil, con un técnico (el mítico Eric Wynalda) que no quería a los sudamericanos. Aparte es diferente la MLS, mira todos los jugadores de nivel que han llevado, antes era sólo un jugador franquicia y ahora tienen libertad para llevar superestrellas. Además, comenzaron contratando a alguien que llamara la atención como el Tata Martino.".

Carlos Carmona coincide con su opinión y pone en el ex técnico de la selección argentina, Gerardo Martino, el gancho que lo atrajo para fichar en Atlanta: "Llegar acá era una incertidumbre, vine porque no todos los días tengo la suerte de que me entrene el Tata Martino. Dde llegar me encontré con esta sorpresa y ahora estoy muy contento", confiesa.

Ahora con un equipo plagado de latinos cree que, incluso, podrá mejorar en las próximas dos temporadas que le quedan de contrato: "Tenemos un muy buen equipo, pero somos un cuadro que se está formando recién, llevamos muy poco tiempo trabajando. Están (Leandro) González Pirez, (Miguel) Almirón, Josef Martínez o Tito Villalba, también tenemos gente experimentada de la selección de Estados Unidos, en ese sentido tenemos muy buen equipo"

El Tata Martino es el encargado de plasmar toda la devoción de las tribunas en un equipo competitivo y lo ha logrado (Foto: Atlanta United)

Arthur Blank, el "Farkas" gringo y su imperio en Atlanta

Los hinchas del Atlanta United en el fútbol y de los Falcons en el fútbol americano recibieron la misma motivación: por cada dólar donado el dueño de ambos clubes pondría la misma cantidad de dinero para ayudar a las víctimas del Huracán Harvey en el centro sur del país. El empresario cumplió y millones de dólares llegaron a la cruz roja en el estado de Texas, una actitud que volvió a conquistar a los fanáticos.

Porque Blank, una especie de Leonardo Farkas chileno por sus actividades de caridad, logró ganarse el respeto de la ciudad pese a los 3.1 billones de dólares que tiene de fortuna y que acumuló desde que fundó Home Depot en 1978.

En su calidad de líder en Atlanta y poseedor de una de las fortunas más grandes del país, el empresario se dio el lujo de construir un estadio nuevo al lado del antiguo Georgia Dome, que tras 25 años siendo el estadio de la ciudad (con capacidad para 71 mil espectadores) fue derrumbado para hacer lucir el nuevo Mercedes Benz Arena.

Además del nuevo estadio, Atlanta United hizo un campo de entrenamiento gastando 60 millones de dólares.

"Compró la franquicia y ahora, además de ser dueño de un equipo de fútbol americano, tendrá el fútbol. Tiene mucho dinero, es lógico, para meter un equipo en MLS tenían que entrar con todo y llevar buenos jugadores", comenta Navia, impresionado por la capacidad de conquista que tiene el millonario con la gente.

Ríos también ve en Blank una de las razones para el desarrollo fulminante de los Atlanta United: "Lo más importante creo que es Arthur Blank , como nombre, como ciudadano de Atlanta, por todo lo que ha hecho y el éxito que tiene en sus empresas. Él ya tenía la propuesta el 2008, pero por la crisis económica tuvo que esperar. Ahora coincide con el éxito de la liga, así como con el éxito de una ciudad de mayor crecimiento de los últimos años, hay mucha gente que se ha venido a vivir a Atlanta y que tras 8- 10 años siente como propia la ciudad y está en condiciones de apoyar un proyecto que desde el dueño hasta la última persona que trabaja en el club tiene una línea definida con el club"

Riveting. Thrilling. Record-breaking. What a night in Atlanta ⤵️ pic.twitter.com/KIsHhNzeJF — Atlanta United FC (@ATLUTD) September 16, 2017