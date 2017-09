Atlanta United apunta al título de la MLS con Carlos Carmona, el venezolano Martínez y el Tata Martino como pilares

Atlanta United es el fenómeno deportivo del año en Estados Unidos, con un chileno como protagonista Carlos Carmona, y es la llave que está encumbrando al fútbol a otras alturas.

El equipo de expansión, que está cumpliendo su primera temporada en la Major League Soccer (MLS) puede conseguir un récord aún más grande que llevar 70 mil personas al flamante Mercedes-Benz Stadium: ser campeón de la liga.

El United está en zona de clasificación de playoffs en la Conferencia Este y luchará seguramente por llegar a la MLS Cup, donde llegan a definir el título el campeón del Este contra el campeón de la Conferencia Oeste.

El conjunto del Tata Gerardo Martino está quinto con 43 puntos en la tabla del Este y tiene tres partidos menos que varios de sus rivales, incluso apuntando a un tercer puesto que lo ubique en una mejor posición en la postemporada.

With his second hat-trick of the week, @JosefMartinez17 is the #ATLUTD Man of the Match! pic.twitter.com/oKHAhqzbwF

— Atlanta United FC (@ATLUTD) September 17, 2017