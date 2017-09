La zaga central de Gary Medel y Pepe llevó al Besiktas al liderato en Turquía

El Besiktas de Gary Medel superó este lunes 18 de septiembre por 2-0 al Konyaspor en el primer partido como titular del Pitbull defendiendo al campeón del fútbol de Turquía.

El nacional jugó los 90 minutos como zaguero central junto al portugués Pepe, ex Real Madrid, conformando una recia dupla en la defensa del cuadro otomano, actual monarca de la Superligra de ese país.

Medel cumplió su tarea, pero recibió una tarjeta amarilla a los 40 minutos de juego.

Los goles del Besiktas fueron anotados por el turco Cenk Tosun a los 10 minutos y el portugués Ricardo Quaresma a los 66' para los dirigidos por Senol Gunes.

Con este triunfo, el cuadro del Pitbull quedó puntero de la Superliga de Turquía con 13 puntos junto a Galatasaray.

Working overtime for #Beşiktaş, both in Europe and Turkey! pic.twitter.com/KCH43chMbP

— Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) September 18, 2017