Cambió la pelota por los guantes: Rio Ferdinand anunció que será boxeador profesional

El ex defensa de la selección inglesa y Manchester United, Rio Ferdinand anunció en su cuenta de Twitter que volverá al deportes, pero no al fútbol. Esto, porque ahora será boxeador profesional.

"El boxeo es un deporte increíble para la mente y el cuerpo. Siempre he tenido una pasión por él y este desafío es la oportunidad perfecta para mostrar a la gente lo que es posible", expresó Ferdinand al diario The Guardian.

"Es un desafío que no estoy tomando a la ligera, claro que no todo el mundo puede convertirse en un boxeador profesional, pero con el equipo de expertos que Betfair está juntando y el impulso que tengo, todo es posible", añadió el ex jugador.

Ferdinand se dedicó al boxeo tras el fallecimiento de su esposa Rebecca Ellison, producto de un cáncer el año 2015 y al realizar el anuncio en su cuenta personal aseguró que"está pasando, no puedo esperar para trabajar con el equipo que Betfair a reunido".

It's happening… Can’t wait to get started with the team @betfair have put together, @richiewoodhall and @meldeane 🥊 #DefenderToContender pic.twitter.com/s6AmLRo7DN

— Rio Ferdinand (@rioferdy5) September 19, 2017