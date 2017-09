Alexis Sánchez volvió a maravillar y guió triunfo del Arsenal en la Copa de la Liga

Desde que comenzó la temporada 2017/18 que en Inglaterra se ha hablado de la frustración de Alexis Sánchez por no poder moverse de Arsenal. Pese al interés y la posterior oferta que realizó Manchester City, los Gunners no dejaron partir al atacante nacional por no encontrar un reemplazante para el puesto y la situación no lo habría dejado para nada contento.

Con este panorama, sumado al irregular inicio de temporada del equipo y del jugador, quien aún está poniéndose a tono tras volver después de vacaciones por su participación en Copa Confederaciones, han generado distintas críticas hacia Maravilla. Sin embargo, como es costumbre, el atacante se encargó de callar los cuestionamientos con fútbol y fue la gran figura en el encuentro entre Arsenal y Doncaster Rovers, válido a los dieciseisavos de final de la Copa de Liga de Inglaterra.

Alexis Sánchez demostró su categoría ante un equipo de menor calidad, que milita en la tercera división inglesa, y rápidamente empezó a generar ocasiones propias y para sus compañeros. En sólo nueve minutos de partido, el chileno pudo abrir el marcador en el Emirates Stadium con un preciso tiro libre de larga distancia, pero el arquero Ian Lawlor se lució para despejar por bajo.

Ese gran remate de pelota parada fue sólo un anticipo de lo encendido que estaba para el encuentro de la tercera ronda de la ahora conocida comercialmente como Carabao Cup. Su mejor repertorio lo mostró a los 25 minutos, cuando sacó un pase de globito para que Theo Walcott controle en el área y defina con gran calidad ante la desesperada salida del portero rival. Un golazo que marcó el trámite del partido y que significó el marcador final de 1 a 0.

Pese a que siguieron dominando todo el partido y generando ocasiones de gol en pies de Alexis Sánchez, Doncaster supo aguantar la presión e, incluso, sobre el final pudo empatar el partido para obligar a la repetición, esta vez en su casa. Sin embargo, Arsenal impuso su jerarquía de Primera División y se quedó con la victoria para avanzar a la cuarta ronda de la Liga de la Copa de Inglaterra, donde enfrentarán como local al Norwich City.