Los recados le llueven a Alexis en Inglaterra: "Lleva desconcentrado seis meses"

Alexis Sánchez termina contrato con Arsenal en junio de 2018 y son varias las escuadras que intentarán hacerse con sus servicios. Una de ellas es el Manchester United, quien vería en el chileno una buena alternativa para su ataque.

En esa línea, Gary Neville, histórico ex jugador de los Diablos Rojos, analizó el presente del jugador en los Gunners y su condición actual de suplente para Arsene Wenger.

"Sánchez lleva desconcentrado en el Arsenal los últimos seis meses. De su actuación en el Arsenal no podría decir una mala palabra, hasta dos o tres meses antes del final de la temporada pasada, cuando empezó a desconcentrarse. Vamos a ver cómo juega esta temporada en el Arsenal", aseguró el ex defensor a Sky Sports.

Luego, Neville ahondó en su análisis y señaló que "actualmente, todavía está trabajando su condición física y aún no está totalmente con el equipo. Sánchez siempre ha sido de trabajar mucho por el equipo y necesita volver a hacer eso para ayudar al Arsenal en los grandes partidos que se vienen".

"Lo que vi de Arsenal el domingo (ante Chelsea) fue una actuación que me gustó, no he dicho eso de ellos muy seguido en los grandes partidos que han jugado en los último cuatro o cinco años. Sanchez no estuvo en cancha, Alex Iwobi y Danny Welbeck estuvieron. Lo que vimos en Arsenal es lo que obtienes de jugadores que juegan juntos y se amoldan a un plan de trabajo. Algunas veces puedes hacerlo mejor así que con jugadores que son más talentosos", concluyó.

Histórico del Arsenal cuestiona a Sánchez: "Es un lujo pero pierde mucho la pelota".

Ian Wright, ex delantero de Arsenal, precisó que Alexis Sánchez es un jugador que le da categoría al cuadro Gunner, lo tildó como un "lujo", pero que a la vez puede traer problemas por su manera de jugar, sobre todo en los partidos importantes de la Premier League.

"Todo el mundo sabe cuánto valoro a Sánchez y me gustaría verlo jugar lo más posible antes de que se vaya, pero me pregunto si él es un lujo que puede permitirse en partidos como los contra Liverpool o Chelsea, por ejemplo", señaló a The Sun.

"No estoy diciendo esto debido al empate sin goles en Stamford Bridge (o-o ante Chelsea), he pensado de esta manera por un tiempo. Sánchez hace goles de maravilla, como lo hizo contra Colonia en la Europa League, pero pierde la pelota mucho cuando tira las diagonales, eso puede traer problemas reales. Puede salirse con la suya contra la mayoría de los equipos y, como he dicho, lo bueno supera las cosas malas con Sánchez", concluyó.