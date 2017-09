El nuevo estadio del Atlético de Madrid acogerá la final de la Champions 2018/19

El nuevo estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid será la sede de la final de la Champions League masculina 2018/2019, mientras que la femenina se disputará en Budapest, según anunció la UEFA tras terminar su 13º Congreso Extraordinario..

El flamante recinto, con capacidad para 68.000 espectadores, fue inaugurado el pasado sábado con motivo del partido de la cuarta jornada de la Liga española entre el Atlético y el Málaga, que ganaron los rojiblancos con un gol de Antoine Griezmann (1-0).

La nueva casa de los madrileños "tiene ya marcada en rojo una de sus primeras grandes citas. Todo el mundo de fútbol mirará hacia nuestro nuevo estadio en la final de la Champions League de 2019", afirmó este miércoles el Atlético en su página web oficial, tras conocerse su designación.

Por su parte, la final de la Europa League se celebrará en el estadio olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, aclaró el presidente de la Confederación Aleksander Ceferin.

Cabe recordar que la final de la presente edición que tiene a Gary Medel en el Besiktas, Claudio Bravo en el Manchester City y Arturo Vidal en el Bayern Munich, se disputará en el estadio Olímpico de Kiev, Ucrania, el 26 de mayo de 2018.

