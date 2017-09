Los detalles que dejaron a los fanáticos del FIFA 18 sin Colo Colo

Un golpe muy duro fue para todos los seguidores de los videojuegos enterarse que el próximo juego FIFA 2018 no tendrá la licencia de la Liga Chilena y que, además, Colo Colo no aparecerá en el juego ni siquiera con un nombre ficticio como el que tendrán todos los clubes.

Pero, ¿por qué los albos no aparecen en el FIFA? A diferencia del año anterior, la Federación de Fútbol de Chile no vendió su licencia a la empresa EA Sports, ya que los presidentes de los clubes chilenos dieron cuenta que el ex mandamás, Sergio Jadue, vendió los derechos de imagen sin informarles y no recibieron dinero a cambio del trato.

La portada del nuevo FIFA 18 / Reproducción

Por lo mismo, en Blanco y Negro negociaron de forma independiente con la empresa Konami para vender la exclusividad de Colo Colo, por lo que la compañía japonesa tendrá para la edición 2018 del PES la licencia del primer equipo, el estadio Monumental, y hasta los cánticos de la Garra Blanca.

Ahora, con este trato hecho, la única manera de jugar con Colo Colo será en el PES y no en el FIFA. Un golpe de los japoneses que, al menos en Chile, le puede costar caro a la empresa norteamericana.