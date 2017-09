Finalista del US Open habla de su amistad con Jarry: "Su juego se parece al mío"

El tenista sudafricano Kevin Anderson, 15 de la ATP, analizó su amistad y el presente del jugador nacional Nicolás Jarry (116º) que está cada vez más cerca de ingresar al selecto grupo de los 100 mejores del planeta.

Tras su gran actuación en el US Open, donde fue finalista, se refirió al chileno con quien entrenó a fines de 2015 en Estados Unidos preparando la temporada.

"Fue genial conocerlo, es realmente muy agradable y un placer haber podido compartir con él. Nos hicimos amigos, por lo que estoy pendiente de cómo le va y sigo sus resultados. Es un gran chico", dijo Anderson a La Tercera.

Sobre el presente de Jarry, dijo que "sé que estuvo lidiando con lesiones no menores, pero por suerte aquello ya es parte del pasado y pudo recuperarse y realizar una buena campaña. Fue un gran logro para él haber superado las clasificaciones de Roland Garros y Wimbledon, y que esté cerca de entrar al top 100 me alegra bastante".

Añadió que "ojalá que pueda continuar con los buenos resultados en lo que resta de la temporada y en el año que viene pueda explotar".

En esa misma línea, el africano consideró que el juego del nacional es muy similar al suyo, lo que valora aún más la capacidad del nieto de Jaime Fillol: "Creo que el juego que tenía yo a los 20 se parecía bastante al que tiene Nicolás ahora, un juego peligroso, con gran saque y potentes tiros de base. Yo, eso sí, fui ajustando un par de aspectos con el pasar del tiempo, como subir más seguido a la red y mejorar mi volea, lo que me ha traído importantes beneficios".

"Espero que se mantenga saludable y fuerte. Su techo es bastante alto. No quiero jugármela con un número porque sería limitarlo, pero si sigue por buen camino, definitivamente lo vamos a ver metido arriba, porque tiene potencial", cerró.

December training block in Florida done thanks in part to my new friend @nicojarry, thanks for joining me. #hardwork pic.twitter.com/aOo2NxKkWo

— Kevin Anderson (@KAndersonATP) December 23, 2015