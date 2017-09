El Araña Olivares dispara contra Colo Colo: "Allá algo no anda bien y no es culpa de los jugadores"

Raúl Olivares está en uno de sus mejores momentos, hoy a un paso de semifinales de Copa Libertadores con Jorge Wilstermann de Bolivia, el portero nacional recordó sus primeros pasos en Colo Colo, el club que lo formó.

El Araña no tuvo un buen inicio en el Cacique, donde no se pudo consolidar entre 2010 y 2012, tras lo cual fue enviado a préstamo a diversos equipos del fútbol nacional.

El meta se refirió al presente de los albos y su análisis no es alentador: "Me gustaría volver, pero algo en Colo Colo no anda bien y no es culpa de los jugadores. Si no respetan a Claudio Bravo, que es uno de sus ídolos, es porque algo anda mal. Colo Colo está pensando en otras cosas. Ni ellos saben qué tan grandes son: deberían estar en cuartos o semis de Copa Libertadores".

En esa línea, sentenció a La Tercera que "no soy un genio ni nada, pero uno tiene que sacar sus conclusiones. Cuando estuve no se manejaban bien arriba (en la dirigencia), había cosas que no funcionaban. No sé qué es lo que está mal ahora, porque no estoy hace mucho tiempo, pero no es culpa de los jugadores".

Consultado sobre le gustaría tener una revancha en el club, dijo que "no sé si revancha, porque hice las cosas bien. Peleé el puesto con un seleccionado uruguayo (Juan Castillo). Cada uno tuvo su momento y creo que los supimos aprovechar".