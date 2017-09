Dani Alves se aburrió y explotó contra la prensa: "Cierren el orto y dejen de hacer polémicas"

La polémica sigue en Francia. Ante las declaraciones del ex futbolista uruguayo Diego Forlán quien criticó fuertemente al brasileño Dani Alves por perjudicar a su compatriota Edinson Cavani en el encuentro del pasado domingo entre el PSG y el Lyon, el brasileño respondió.

A través de su cuenta en Twitter y mientras Forlán conversaba con la cadena de radio española Cope, el lateral brasileño y ex jugador del Barcelona se refirió a la controversia que ha marcado la semana en Europa.

Publimetro Chile Forlán se mete en la disputa Neymar-Cavani y dispara contra Dani Alves: "Es un pollerudo" El experimentado goleador uruguayo salió en defensa de su compatriota y acusó que Neymar "eso a Messi no se lo hubiera hecho en el Barcelona"

"No sé qué partido vieron ustedes, pero, para vuestra información, no quité el balón a ningún compañero, al revés ¡a mí me lo quitaron!", dijo el defensor brasileño, en respuesta a las declaraciones de Forlán a la cadena de radio española Cope.

"Y también para vuestros datos, el último gol de falta del PSG lo hice yo…. así que cierren el orto y dejar de hacer polémica con mi nombre" (sic), concluyó Alves.

Neymar y Cavani discutieron para decidir quién lanzaba un penal en el duelo del PSG ante Lyon, el que terminó perdiendo el uruguayo. Antes, Alves arrebató el balón al delantero uruguayo para dárselo a su compatriota para un tiro libre, lo que generó todo tipo de comentarios.

No sé que partido vieron ustedes pero para vuestra información no quite balón a ningún compañero, al revés a mi me quitaron! 😂 https://t.co/1L1wALowQU — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 21, 2017