Los descargos de Valdivia: "Me encantaría que Osses me dijera por qué me denuncia"

Jorge Valdivia llegó este jueves a declarar al Tribunal de Disciplina y no se le veía nada conforme por la determinación de denunciarlo que tomó el Comité Arbitral. El Mago, por petición del organismo que preside Enrique Osses, se vio en la obligación de ir hasta la ANFP para presentar sus descargos y así evitar una sanción mayor por las declaraciones que lanzó para criticar el actuar de Eduardo Gamboa, quien le mostró una amarilla en el partido ante Iquique que lo dejó suspendido por acumulación de amonestaciones.

Luego de emitir sus descargos en compañía del abogado de Blanco y Negro, Jorge Carrasco, el Mago se retiró de la ANFP y reafirmó su punto de que nunca quiso ofender personalmente a nadie: "declaré un poco lo que había pasado, insistí en que mi intención nunca fue dañar la integridad personal o tratar de ofender a Gamboa, eso está muy claro y mucho de ustedes lo han mencionado".

"Si alguien piensa lo contrario, lo estoy aclarando acá, nunca lo quise ofender y decir que el empate pasó por un error de Gamboa. Espero que me hayan entendido y que haya sido claro en explicar, porque uno se pone nervioso y es bastante incómodo estar acá. Voy a estar tranquilo hasta que salga la resolución, pero estoy muy nervioso por lo que pueda pasar, me estoy perdiendo un partido por tarjetas amarillas y no me quiero perder otro", dijo Valdivia.

Además, Jorge Valdivia insistió en sus dichos e hizo un llamado a Enrique Osses para que explique la disparidad de criterios que existe en las denuncias que realiza el Comité de Árbitros. "No tendría por qué cambiar mi versión, pero aprovecho a decir que no fue un ataque personal a nadie. Siempre he dicho que los jugadores debemos ayudar a los árbitros para que el espectáculo sea mejor, no voy a cambiar mi pensamiento. No me voy a referir a situaciones que han pasado y donde el Comité no hizo la denuncia, yo fui citado al Tribunal y me encantaría que Osses me dijera a mí, o si no lo quiere hacer público, por qué se hace esta denuncia al Tribunal", concluyó.