Diego Costa le gana la batalla al Chelsea y sella su retorno a Atlético de Madrid

Se acabó el sufrimiento para Diego Costa en la Premier League. Este jueves, el Atlético de Madrid oficializó el acuerdo que llegó con el Chelsea para contar nuevamente con el delantero a partir de enero del próximo año. La información fue confirmada a través de las redes sociales del club español.

"El acuerdo está pendiente de la formalización del contrato entre nuestro club y el delantero internacional español. El club inglés ha autorizado a Diego Costa a viajar a Madrid en los próximos días para someterse a un reconocimiento médico y concretar su contrato con nuestra entidad", sentenció el Atleti en un comunicado, confirmando la vuelta del goleador brasileño-español.

Chelsea Football Club acordó hoy con el Atlético de Madrid para el traspaso de Diego Costa… https://t.co/jRB8cnQDEX pic.twitter.com/vvAG3liyI3 — Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) September 21, 2017

Diego Costa ficharía por lo que queda de temporada y tres más, hasta 2021, aunque el ariete no podrá jugar con el club rojiblanco hasta enero debido a la sanción de la FIFA que pesa sobre el Atlético por supuestas irregularidades en el traspaso de menores.

Costa sale del Chelsea por la puerta de atrás tras una serie de problemas con el técnico Antonio Conte, pese a que fue el goleador del equipo en la pasada campaña en que fueron campeones de la Premier League.

"Quieren que me entrene con el segundo equipo. No haré eso. No se me permite el acceso a los vestuarios del primer equipo y no tengo ningún contacto con los chicos. No soy un criminal", comentó el atacante hace algunos meses.

El delantero volverá a los colchoneros tras tres temporadas y media, club al que dejó en 2013-14 siendo finalista de la Champions League y campeón de la Liga española.