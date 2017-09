Diego Rubio gritó campeón por primera vez en Estados Unidos

El atacante chileno Diego Rubio es campeón en Estados Unidos con su club Sporting Kansas City, que este miércoles conquistó el título de la US Open Cup, la segunda competencia en importancia de ese país.

El ariete formado en Colo Colo fue titular en el cuadro de Kansas, que derrotó en la final al New York Red Bulls por 2-1, en un pleito disputado en el Sporting Park Stadium.

Latif Blessing (25') y Daniel Sallói (66') marcaron los tantos del equipo vencedor. Mientras que el inglés Bradley Wright-Phillips (90+1') descontó para los de la Gran Manzana.

Rubio, ya afirmado como titular en su escuadra -uno de los favoritos a ganar la corona de la Major League Soccer-, jugó hasta a los 81 minutos cuando debió salir por una lesión.

De esta forma, Sporting Kansas City conquistó por cuarta vez en su historia (2004, 2012 y 2015) esta US Open Cup, el certamen más legendario del fútbol de Estados Unidos.