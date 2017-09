El juvenil Berríos quiere aprovechar su oportunidad en Colo Colo: "No se dan mucho"

Colo Colo sabe que no puede perder más puntos en el Torneo de Transición si quiere meterse en la pelea por el título, donde marchan quintos y están a siete puntos del líder Unión Española. Pero el panorama en la séptima fecha no será nada de fácil para los albos, ya que enfrentarán a San Luis, otro de los que está peleando arriba, y lo harán sin el suspendido Jorge Valdivia.

La ausencia del Mago no es la única baja que lamentará el técnico Pablo Guede, ya que tampoco podrá contar con Luis Pedro Figueroa, quien sigue con molestias físicas y no estará disponible para ocupar la banda derecha. Para ese puesto, el técnico se la jugará por el juvenil Benjamín Berríos, quien de a poco se está ganando la confianza para ser titular.

"Las oportunidades no se dan mucho y hay que aprovecharlas, dar lo mejor", señaló el Topo, agregando sobre su juego que "me acomodan todas las posiciones, no tengo problemas en ese sentido. Me gusta mucho la calidad técnica de Jaime Valdés y de Jorge Valdivia, voy aprendiendo mucho de ellos".

En lo futbolístico, sobre el partido ante San Luis de Quillota, Berríos señaló que "es un rival complicado y físicamente son inagotables, un rival duro y debemos afrontarlo de la mejor manera. Lo más importante es ganar el partido que viene el fin de semana, independiente a que el primer objetivo es ganar el campeonato y tenemos que seguir luchando".