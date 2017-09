Mario Salas descarta irse de la UC: "No soy de rendirme y renunciar, mis jugadores lo mismo"

Universidad Católica atraviesa un momento delicado ya que sólo es novena con siete unidades. La situación de los Cruzados comenzó a levantar el rumor de una posible renuncia de Mario Salas, hecho que el propio Comandante se encargó de desmentir en la conferencia previa al duelo con Deportes Temuco (24 de septiembre, 15:30 horas en el estadio Germán Becker) por la séptima fecha del Transición.

"No se me pasa por la cabeza (la renuncia), tengo las cosas claras. Sé cómo dar vuelta a las cosas para que salgan bien. A mí me gusta mucho esto, es mi pasión. Dejar de trabajar en lo que me apasiona tiene que venir de otras personas, o por proyectos con mayor ambición. Lo único que se me pasa por la cabeza es mejorar las cosas, ser más fuerte e inteligente. Tengo el sustento y compromiso de los jugadores. Ellos me demuestran todos los días su profesionalismo y compromiso, que me lleva a dejar en el mejor lugar a esta institución, no soy de rendirme y renunciar, mis jugadores lo mismo", aseguró.

Luego, analizó el duelo ante el Pije, compromiso que asoma como clave para escalar en la tabla de posiciones: "Es una final que tenemos que jugarla como tal. Es un partido esencial. El margen de error es muy limitado, por no decir nulo. Tenemos que hacer todo lo posible para ganar los tres puntos. Vamos a ir a Temuco a ganar los tres puntos", explicó.

Salas también elogió al cuadro que dirige Dalcio Giovagnoli al comentar que "es un equipo interesante. Tienen una propuesta que a nosotros nos hace mucho daño ya que los equipos de Giovagnoli nos han producido mucho malestar. Son equipos que son aplicados y muy centrados, con jugadores que ofensivamente se las arreglan para hacer goles con poco volumen. Será un partido muy complicado y tenemos que tomar precauciones. Dependerá mucho de cómo nos paremos nosotros"

Para cerrar, defendió a los cuestionados refuerzos de la franja para este semestre: "Estoy muy contento con los refuerzos, han sido de mucha calidad. Algunos se han adaptado más rápido y nos van a dar más alegrías que tristezas. Son muy confiables, jugadores que significan un aporte para nosotros. Esperamos que esto signifique que su rendimiento les permita estar en la titularidad", concluyó.