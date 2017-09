Hasta el Sifup salió a defender a Jorge Valdivia por su citación al Tribunal

Pablo Guede ha tenido un gran dolor de cabeza para armar el equipo que jugará ante San Luis: la ausencia de Jorge Valdivia. Tras ser amonestado en el compromiso ante Deportes Iquique, válido a la sexta fecha del Transición, el mediocampista quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y este viernes no podrá enfrentar a los Canarios, a contar de las 20:30 horas en el Monumental.

Pero el problema para el técnico y para el jugador puede seguir creciendo, ya que el Mago fue denunciado por la Comisión Arbitral y quedó citado al Tribunal de Disciplina por sus dichos contra Eduardo Gamboa. Luego del encuentro, el volante salió a explicar la cartulina que recibió y sus declaraciones no gustaron nada, por lo que ahora arriesga una sanción extra.

Ante esta situación, el Sifup salió a defender al jugador y aseguró, a través de un comunicado público, que "creemos profundamente que toda persona, en un marco de respeto y tolerancia, puede expresar su sentir libremente, sin ningún escollo o reproche, pues en algunos casos -como el concreto- puede constituir solamente eso, una mera opinión que cualquier actor del fútbol puede referir luego de disputar un encuentro y que bajo ninguna visión, interpretación o sentido constituye una ofensa o agravio y, menos aún, una injuria en contra del Sr. Gamboa".

Luego, agregaron que "constantemente a los futbolistas se nos critica por no hablar o por no expresar lo que pensamos y hoy resulta que en el momento en que un jugador manifiesta su opinión es denunciado y citado al Tribunal de Disciplina. Esperamos que en este y otros casos análogos, se analicen con criterio, contexto y altura de miras las expresiones que emiten nuestros asociados -antes de denunciar- porque una opinión no debe ser nunca objeto de una represalia".

Jorge Valdivia está citado este jueves al Tribunal de Disciplina y arriesga una sanción que va de las dos a las cinco fechas.