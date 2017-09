Alejandro Camargo y su nominación al premio Puskas: "No me lo creí hasta que vi el logo de la FIFA"

El 4 de diciembre de 2016, el volante de la Universidad de Concepción, Alejandro Camargo, se despachó ante O'Higgins un golazo de antología: una espectacular volea de primera desde la mitad de cancha que dejó hipnotizado al meta Miguel Pinto.

El golazo, muy comentado en redes sociales, pasó a la historia en el fútbol chileno, pero ahora lo hará a nivel internacional tras, nueve meses más tarde, ser nominado por la FIFA como uno de los diez candidatos al Premio Puskas.

"Estoy feliz, es algo muy lindo y bueno. Me toma de sorpresa y cuando me enteré no lo creía. Estábamos elongando cuando llegó el 'profe' y me dice: 'estás nominado al premio Puskas'. Pensé que era una broma y le dije 'dejate de joder’, hasta que me mostró la noticia en el celular y la verdad es que no lo podía creer", reveló el argentino nacionalizado chileno en conversación con El Gráfico Chile.

"Me costó creérmelo hasta que vi el logo de la FIFA en el video, ahí recién me lo empecé a tomar en serio", añadió.

Tras la noticia, Camargo confesó que "me comuniqué con mi familia y también fue emocionante, mi señora se puso a llorar y tampoco lo podía creer. También hablé con mis padres y estaban orgullosos por todo esto".

Pese a que el gol del mediocampista deberá quedar seleccionado entre los tres finalistas, Camargo ya se ilusiona con un posible viaje a la premiación en Niza, Francia.

"Si me toca viajar sería emocionante, imagínate estar sentado con Cristiano o (Lionel) Messi. Tendría que ver el traje pero Waldo Ponce me dijo que me lo iba a regalar, jejeje, no sé si era en broma o en serio", comentó.

Finalmente, Camargo señaló que le ha impresionado la repercusión que ha generado la nominación en tan pocas horas. "Me han llamado de todos lados, mis ex compañeros me han mandado muchos mensajes, todo esto no me lo esperaba", sentenció.