El Araña Olivares sacó pecho pese a la humillación: "Estoy orgulloso de ese equipo"

Orgulloso de este equipo, superado muchas veces en herramientas y en condiciones , llegamos donde llegamos por nosotros , donde muchos quisieran estar #graciasdios #fé #copalibertadores2017 #futbol

