Alejandro Camargo hace historia: fue nominado al premio Puskas de la FIFA al golazo del año

"He visto las noticias, leo Twitter y sale el gol en todos lados. No se puede explicar lo que siento porque yo no hago goles así, pero es algo muy lindo", con estas palabras el volante Alejandro Camargo intentaba explicar la sensación que tenía tras marcar un verdadero golazo en el duelo entre Universidad de Concepción y O'Higgins en diciembre del año pasado por la última fecha del Torneo de Apertura 2016-17.

A pesar de que en ese período la conquista del jugador fue aplaudida por varios medios internacionales, este viernes obtuvo un premio mucho mejor: la FIFA lo posicionó como finalista de los mejores goles del año en el mundo en el premio Puskas que se entregará en la ceremonia The Best.

Publimetro Chile El trío de oro del fútbol mundial nuevamente cara a cara en los premios "The Best" de la FIFA Cristiano Ronaldo y Lionel Messi nuevamente lucharán por ser el mejor del año, aunque esta vez tendrán a Neymar como un rival de temer en la elección.

El tanto del volante de Universidad de Concepción fue marcado en el último minuto del partido ante los celestes. Miguel Pinto, portero de O'Higgins despejó mal y mandó el balón directamente a la mitad de cancha donde Camargo sacó una increíble volea para marcar uno de los golazos de la temporada en el fútbol nacional.

Si quieres revivir la conquista de Camargo, puedes ingresar al siguiente link; mientras que si deseas votar a favor del volante nacionalizado chileno puedes hacerlo en el sitio oficial de la FIFA.

El jugador del Campanil competirá, entre otros, con tantos marcados por el croata Mario Mandzukic (Juventus), el francés Olivier Giroud (Arsenal) y el serbio Nemanja Matic (Chelsea, hoy Manchester United).