El difícil momento de Carlos Salom: "Me arrepiento de haberme venido a México"

El ex delantero de Unión Española, Carlos Salom, está atravesando un difícil momento en el fútbol mexicano luego del terremoto 7,1 que afectó a la zona central del país el pasado martes.

El atacante del Puebla no está contento en México, e incluso aseguró estar arrepentido de haber partido a tierras aztecas.

"Yo siempre quise venir a jugar México y no se me daba. Después mi esposa me dijo que no se daba por algo. Y esta vez que vine forcé todo para venir. Vine obligadamente. Ahora pasó el terremoto y me arrepiento. Ahora, como te dije, a cumplir el contrato y después veremos. No sé si voy a seguir otro año acá", declaró a Fox Sports.

Respecto al terremoto, Salom narró que "estábamos terminando de entrenar. Ya estábamos saliendo cuando empezó el terremoto y tuvimos que evacuar el estadio y quedarnos en el estacionamiento hasta que pasara, pero la verdad es que fueron minutos intensos que no terminaban".

De nueve partidos posibles, el seleccionado palestino ha disputado dos partidos como titular en la Franja y ha anotado un solo gol en la Copa MX.