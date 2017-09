Mítico equipo del triplecoronado "Wolf" analiza las opciones de "Robert Bruce"

La comparaciones son odiosas pero parte fundamental para la conversación de pasillo, en las filas de apuestas y en las galerías de nuestros recintos hípicos, donde la búsqueda de un nuevo campeón que pueda igualar al mítico "Wolf" es constante y que en este año ya tienen un aspirante que se candidatea a igualar la proeza de quedarse con la Triple Corona Nacional.

Los trabajos de "Robert Bruce" de cara al Clásico Grupo I Nacional Ricardo Lyon inyectan de confianza al pupilo de Patricio Baeza que se ha transformado en el mejor de la generación en el Club Hípico de Santiago gracias a sus triunfos estelares en el Gran Premio Criadores Machos Marcel Zarour, el Alberto Vial Infante y La Polla de Potrillos, argumentos suficientes para soñar con el logro.

Desde la vereda de la experiencia el preparador en esa recordada temporada 1990/91, José Tomás Allende, analiza las posibilidades del representante del Haras Convento Viejo para consagrarse: "Lo considero un tremendo caballo. Pero lo cierto es que en la hípica el camino es largo y está recién empezando, lo que haga en cada una de las carreras es lo que hay que ir catalogando para ver si se puede comparar con 'Wolf' o los grandes caballos que han habido en Chile, hasta aquí va bien, muy bien", señala de entrada en conversación con Publimetro.

El caballo que rompió con todos los récord de la época moderna de nuestra hípica se impuso tras 25 años sin victorias en la totalidad de carreras grandes en Chile, por eso el consejo que viene de su preparación, hoy es fundamental: "En nuestro caso, a pesar de ser un caballo de 535 kilos no le gustaban los trabajos en distancias largas; 'Robert Bruce', se ve con un remate final muy fuerte, si fuera mío estaría tranquilo respecto al futuro. Patricio Baeza ha tenido tanto caballo que ha sido ganador El Ensayo, El Derby y el St. Leger que estoy seguro que van a sacar provecho al caballo, además lo conocen muy bien".

La clave en la arena y a mano cambiada

Lo recuerdo, uno se muere con eso, fue una carrera muy linda. Recuerdo la partida difícil, pero desde los 1.300 salí buscar la carrera, colocarme segundo a las patas de él. Me acercaba y me leía. En los mil se me fue de nuevo y por los 900, uno piensa -este se va afirmando. Al final, el caballo levanta la cola al ver la huasca, decidido. Fue una carrera de meta y ponga, realmente es como un clásico entre la Chile y Colo Colo… Había una rivalidad muy grande de los hipódromos y se vivió así", Luis Muñoz rememora el triunfo de "Wolf" en el St. Leger 1990.

Allende analiza el futuro y con su experiencia ve en el St. Leger el principal desafío de "Robert Bruce": "La Triple Corona es muy difícil, sobre todo por la ida al Hipódromo, lo que haga en el 'Nacional' va a ser muy decidor con respecto a la distancia, si logra ganar, con ese poderío que tiene en los últimos 400 metros, que es arrollador, haría pensar que los 2.400 no serían problema para él, de ser así estaríamos en presencia de un potencial crack".

"Wolf" ganó fácil El Ensayo hace 17 años y cruzó el mapocho con expectativas, aunque de no ser por el jinete Luis Muñoz el triunfo no hubiera sido fácil, enfrentando la arena y la dirección característica de Independencia: "Todos dicen que con cualquier preparador o jinete hubiera sido campeón invicto, pero la actuación de Luis Muñoz en el St. Leger fue fundamental. No se trataba de tener fe ni en la capacidad del caballo, eso era una batalla, había que ir a desafiar a 'Memo' que era un caballazo y había que salir a correr de igual a igual. No cualquier jinete se hubiera atrevido y cuando vez la carrera te das cuenta inmediatamente que mueve al caballo durante toda la carrera. Si no lo hubiera hecho, hubiéramos perdido".

El mítico jinete, ganador de varios clásicos Grupo I, sigue corriendo con 62 años, y lo hace con éxito, celebrando su cuarto triunfo del año con “Durazno en Flor” y tras ese festejo se suma al análisis: "Lo he visto, ha ganado bastante fácil… pero hay que verlo en la otra pista. Hay un dicho que dice: 'en el Hipódromo mueren todos los campeones'. Puede ser un buen potrillo, pero creo que va a ser difícil que pase, porque 'Wolf' era demasiado bueno. Es otra mano y en arena, el entrenador y el jinete tendrán que ver como lo hacen".

"Jorge A. González tiene todo para ser el mejor y para eso se requiere tiempo y madurez, además de humildad"

Es el jinete de moda en la hípica chilena, ganando siete clásicos de Grupo I con categoría y venciendo en la Triple Corona del Valparaiso Sporting Club, Jorge A. González se ilusiona con meterse en la historia de la hípica chilena.

Desde el equipo de "Wolf" lo miran con admiración, aunque lo aconsejan para que pueda lidiar con la presión de las mejores carreras: "Es un gran jinete, lo único que le falta es madurez. Tiene todo para ser el mejor, para eso se requiere tiempo y madurez, además de humildad, porque sin eso puede ser un gran jinete que quede en el camino", señala Allende.

Por su parte Muñoz le vaticina un buen camino: "Jorge Gonzalez es bueno, es bien serio y trabajador, comparto poco pero es un muy buen jockey, joven y con mucho camino para conseguir logros".