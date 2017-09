Guede más irónico que nunca: "Me falta pelear con Pajarito y el Mago y estamos"

Pablo Guede tomó un importante respiro tras la victoria por 3 a 0 que consiguió Colo Colo ante San Luis de Quillota, en el duelo que abrió la séptima fecha del Torneo de Transición. En un duelo donde el técnico llegaba más cuestionado que nunca por los hinchas, los jugadores respondieron a la perfección al planteamiento y fueron ampliamente superiores para vencer a los dirigidos de Miguel Ramírez.

Por eso, una vez que terminó el partido y al ser consultado si las individualidades habían marcado la diferencia en el encuentro ante los quillotanos, el técnico no pudo evitar la ironía para responder: "el equipo fueron todas individualidades, nada en grupo como para ganar el partido. Si no tenemos a Pajarito (Valdés) o al Tanque (Paredes) se nos hace muy difícil ganar. Hoy jugamos individualmente, no como equipo".

Pero el técnico no sólo utilizó el tono burlesco e irónico para responder aquella interrogante, sino que también para referirse a los supuestos roces que ha tenido con sus jugadores, principalmente de la información que salió durante la semana por una pelea con Esteban Paredes en un entrenamiento. Además, Guede no quedó nada conforme con las imágenes que mostraron en el entretiempo por una discusión que tuvo con Agustín Orión por la cancha mojada.

"Me peleé con él (Paredes), con Fierro estamos peleados a muerte, con Barroso también. Mientras me pelee con todos y corran como corren… Mira que me voy a pelear con el Tanque, sigan inventando, más no pueden inventar. Con Agustín Orión casi nos vamos a las piñas en el entretiempo, me falta pelearme con Pajarito (Valdés) y el Mago ( Valdivia) y estamos completos. Si siguen corriendo como lo hacen, entonces seguiré peleando".

Además, sobre las lesiones que han afectado constantemente durante el semestre a Colo Colo, Pablo Guede señaló que "me pondría contento poder contar con todos, porque ahora recuperamos a Andrés (Vilches) e hizo un esfuerzo tremendo para ponerse bien, llegar al partido y correr lo que corrió, pero perdimos a Nicolás Orellana y no sé para cuanto tiene. Tenemos esa mala suerta que no podemos llegar a elegir a los que yo quiera".

Los otros conceptos de Guede

La gran actuación de Óscar Opazo: "no me sorprende el rendimiento de él. Llegar a Colo Colo y ponerse la camiseta no es fácil, necesitas adaptación y lo de él fue así. Introducirse en un equipo con dinámica de juego, meterse, requiere tiempo. Es un profesional espectacular, nunca bajó los brazos, tiró para adelante. Creíamos que este era el partido, llevaba un tiempo trabajando en forma extraordinaria, dio el nivel. desde el silencio trabajó para que llegue este momento y tuvo el premio que se merece.

El clásico con la UC: "Hay que pensar en Católica y si antes no estábamos perdidos, ahora no voy a decir que vamos a pelear el título o algo así. Hay que ir a jugarle a Católica y ganar"

El partido con San Luis: "Sabíamos que iba a pelear con línea de a tres, sabíamos cómo defendernos, cómo atacar, y lo hicieron a la perfección. No hay mejor reconocimiento que el de tus jugadores y eso lo tengo, estoy feliz".