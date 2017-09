Lukaku pide a los hinchas del Manchester United que no vuelvan a entonar canción sobre su pene

Los hinchas del Manchester United están vueltos locos con los goles de Romelu Lukaku y para agradecerle su producción goleadora le dedicaron una canción, como cualquier fanaticada en el mundo.

El problema es que la canción (Made of Stones de la banda Stones Roses) habla sobre “un pene de 24 pulgadas”, lo que generó un total rechazo en la organización Kick It Out, quien lucha contra la discriminación en el fútbol y que denunció que se trata de una letra racista.

Tras entonarse en el duelo ante Burton por la Copa de Liga, el delantero belga se pronunció a través de la cuenta oficial de los Diablos Rojos en Twitter, y pidió a los hinchas que no vuelvan a cantarla.

"Gran apoyo desde que llegué al #MUFC. Los aficionados han tenido buena intención pero vamos a avanzar juntos. #RespectEachOther”, señala la publicación.

La canción se hizo popular rápidamente a través de redes sociales y para Kick It Out se trata de una letra “ofensiva y discriminatoria” al hacer referencia a un pene de 24 pulgadas.