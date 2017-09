Genios: Federer y Nadal unieron sus poderes por primera vez y ganaron en la Laver Cup

Roger Federer y Rafael Nadal son los dos mejores tenistas de los últimos tiempos y para muchos son los dos más grandes de toda la historia. Y curiosamente nunca habían jugado juntos en dobles y ese sueño ocurrió este sábado en el marco de la Laver Cup.

El suizo y el español representaron a Europa, en su duelo ante Resto del Mundo y le dieron una victoria clave a su equipo -capitaneado por el sueco Björn Borg- en el último pleito del día.

What a debut! @RogerFederer & @RafaelNadal claim 2 points for #TeamEurope with a 6-4 1-6 [10-5] win vs Querrey & Sock. Tennis is the winner. pic.twitter.com/XRvcVclKcq

— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2017