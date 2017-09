Hoyos sigue con fe en la U: "Quedan 24 puntos y muchas situaciones que vivir"

El técnico de Universidad de Chile, Ángel Guillermo Hoyos, mantiene la fe en conquistar el bicampeonato con Universidad de Chile, pese al decepcionante empate 2-2 en el Estadio Nacional ante Everton.

Tras el encuentro, el adiestrador azul reconoció que "enfrentamos a un buen equipo, nosotros creemos que todavía estamos para poder seguir jugándolo (el campeonato). Hoy salvo algunos de los equipos, si se ven los resultados todos mantienen esa paridad".

Sobre el partido, dijo que "personalmente lo vi, sobre todo el primer tiempo, con más posesión, trabajando sobre lo errores y creando a través de los espacios".

Además, valoró que "estamos vivos en dos competencias que son muy importantes, creemos que le damos atención alta a las competencias y tenemos intactas las ideas y las posibilidades. Quedan 24 puntos en juego y quedan muchas situaciones que vivir".

Por otro lado, sobre los cambios que realizó, Hoyos expresó que "lo que pasó con Gustavo (Lorenzetti), una pequeña descompensación. El servicio médico creímos conveniente no arriesgar. Lo de Yerko (Leiva) es un jugador de presente y un futuro enorme, fue porque el partido era muy intenso. Con la entrada de David (Pizarro) tratamos de cambiar situaciones. Entra Ubilla para buscar más velocidad, no quedamos con un 4-4-2 con un rombo. La entrada de Felipe (Seymour) era para refrescar y empujar a la portería de ellos".

No hay nada con Ecuador

Además, el DT de los azules aseguró sobre un supuesto interés de la selección ecuatoriana que "no, no hay ninguno. En estos momentos no tengo opinión de eso, porque nadie habló conmigo”.

Mientras que de Mauricio Pinilla dijo que "lo dije el otro día, Mauro nos da cosas muy importantes, nos brinda posibilidades a través de su jerarquía, de su forma de jugar. No me sorprende que lo estén siguiendo de la selección, porque siempre ha sido del grupo de la selección y por la calidad que tiene".

Finalmente, adelantó el duelo ante Unión Española, afirmando que "ahora jugamos el próximo partido ante Unión Española, que es un rival directo a los objetivos. Es muy pronto para hablar, no sólo para nosotros, para todos los equipos será igual".