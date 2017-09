La espectacular doble cartelera de WWE Smackdown Live en Chile

WWE anunció este viernes, mediante DG Medios, la esperada cartelera de los shows de Smackdown Live en el Movistar Arena de Santiago los próximos 21 y 22 de octubre.

En ella destacan la presencia del campeón mundial Jinder Mahal -que defenderá su título en Chile-, el japonés Shinsuke Nakamura, AJ Styles, Kevin Owens, Randy Orton, Rusev, The New Day, Charlotte Flair, Natalya, Becky Lynch, Naomi, Carmella, entre otros.

En la jornada del jueves 21, Mahal defenderá su corona ante Nakamura, acompañado de los hermanos Singh, en la batalla estelar.

Además, en esa jornada Styles y Owens se verán las caras por el título de Estados Unidos, que ahora pertenece al "Fenomenal", mientras que Orton enfrentará a Rusev.

En tanto, el viernes 22, habrá una lucha de "último hombre en pie" (last man standing) entre Styles y Owens por el cetro estadounidense.

Mientras que habrá una batalla en parejas entre Orton y Nakamura frente a Mahal y Rusev, sin títulos en juego.

Si defenderán sus coronas The New Day (en parejas) ante The Usos, mientras que Natalya y Naomi también se medirán por el cetro femenino.

Revisa la cartelera completa: