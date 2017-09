LeBron y Curry lideran la guerra de la NBA contra Donald Trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, chocó hoy con el mundo del deporte al retirar una invitación para visitar la Casa Blanca a Stephen Curry, la estrella de la liga de básquetbol de la NBA que juega en Golden State Warriors.

"Ir a la Casa Blanca se considera un gran honor para un equipo del campeonato. Stephen Curry está dudando. Por tanto, ¡la invitación se retira!", afirmó Trump en su mensaje de su cuenta personal en la red social Twitter.

Curry dijo esta semana que no quería que su equipo visitase la residencia presidencial para celebrar el título de la NBA logrado la temporada pasada: "Yo no quiero ir", señaló este viernes el base de los Golden State Warriors.

De momento, no está claro si Trump prohibiría el acceso a la Casa Blanca sólo a Curry o a todo el equipo, cuyos directivos han señalado que debatirán una decisión final.

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

Aunque la residencia presidencial aún no ha emitido una invitación formal, la NBA ha estado en contacto con la residencia presidencial en relación con una posible visita, según el canal de información deportiva ESPN.

El jugador, premiado como jugador más valioso de la NBA dos veces, explicó este viernes que su boicot busca enviar un mensaje: "Que nosotros básicamente no apoyamos lo que nuestro presidente ha dicho y las cosas que no ha dicho en el momento correcto".

"Con suerte -agregó-, el no ir inspirará algún cambio para lo que toleramos en este país y lo que apoyamos, lo que se acepta y aquello ante lo que nos hacemos los tontos", añadió.

Curry recibió hoy mensajes de apoyo de otras estrellas de la NBA, como Lebron James, de Cleveland Cavaliers, que perdieron la final de liga ante Golden State Warriors la pasada temporada.

En su cuenta de Twitter, James, vicepresidente de la Asociación de Jugadores de la NBA, llamó a Trump "holgazán" y le dijo que "¡Ir a la Casa Blanca era un placer hasta que llegó usted!".

U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up! — LeBron James (@KingJames) September 23, 2017

La NFL también metida

El gobernante publicó su mensaje sobre Curry después de criticar este viernes en un encuentro en Alabama a jugadores de la liga de fútbol americano NFL que han hecho protestas durante la interpretación del himno nacional.

El presidente instó a los dueños de esos equipos a despedir a los jugadores críticos y añadió que, si los aficionados "abandonaran el estadio" cuando tienen lugar protestas de ese tipo, esas "cosas pararían".

Trump fue aún más lejos en su lenguaje al subrayar que los propietarios de entidades de la NFL deberían decirle a los deportistas rebeldes: "saquen a ese hijo de puta del campo ahora mismo".

El pasado año, el afroamericano Colin Kaepernick (entonces jugador de San Francisco 49ers y actualmente sin equipo) llamó la atención al no levantarse para rendir pleitesía al himno nacional antes de un partido.

"No me voy a levantar para mostrar orgullo por la bandera de un país que oprime a la gente negra y de color", explicó entonces Kaepernick, quien hoy se encuentra sin equipo y algunos creen que es por esta situación, ya que aún tiene nivel de sobra para ser mariscal de campo de algún equipo.

If a player wants the privilege of making millions of dollars in the NFL,or other leagues, he or she should not be allowed to disrespect…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017