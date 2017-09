Este es de verdad: Claudio Romero volvió a romper el record sudamericano juvenil del disco

El atleta juvenil nacional Claudio Romero volvió a romper el récord sudamericano Sub 18 de lanzamiento de disco.

El lanzador, de 17 años, logró una marca de 67,05 metros en el torneo Club Atlético Francés que se disputó en el Estadio Nacional, superando su propio registro de 64,33, conseguido en julio en el Mundial Sub 18 de Kenia, donde se colgó la presea dorada.

"Mi objetivo es lanzar sobre 68,50 metros. Pero empecé con el pie derecho después del 18", aseguró Romero en declaraciones a La Tercera.

Sobre el futuro cercano el lanzador indicó que "me quedan sólo campeonatos nacionales y en lo que me concierne, trataré de lanzar con kilo y medio en todos los campeonatos que pueda para dejar el record sudamericano lo más alto posible y así no se lo quiten a Chile por largo tiempo".