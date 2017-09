Roger Federer se convirtió en el héroe que le dio la Laver Cup a Europa

Roger Federer se convirtió en el héroe de la inaugural Laver Cup al darle el triunfo definitivo a Europa sobre el Resto del Mundo, en el certamen que se realizó en Praga (República Checa).

El suizo, dos el mundo, venció por 4-6, 7-6 y 11-9 al australiano Nick Kyrgios y selló la victoria del viejo continente por 15 puntos a nueve en un dramático partido donde debió levantar un punto de partido en el Súper Tiebreak final.

Federer levantó su nivel en los momentos clave para superar al oceánico que jugó a gran nivel y demostró por qué es una de las mayores promesas del tenis mundial.

Antes en esta jornada, los estadounidense Jack Sock y John Isner se impusieron por un doble 7-6 al croata Marin Cilic y el checo Tomas Berdych para darle vida al equipo del mundo, que caía 9-3 entrando a esta jornada y considerando que los triunfos daban tres unidades por partido.

Luego, el alemán Alexander Zverev venció por 6-4 y 6-4 al estadounidense Sam Querrey dejando la cuenta 12-6 a favor de los del viejo continente.

De esta forma, el número uno del mundo Rafael Nadal tenía la opción de darle la copa a Europa ante Isner, sin embargo cayó por 7-5 y 7-6 (1), forzando la definición al duelo de Federer-Kyrgios.

La próxima edición de esta naciente confrontación será el próximo año en Chicago (Estados Unidos) entre el 21 y 23 de septiembre.

