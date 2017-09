Mario Salas firme: "No voy a renunciar, nadie trabaja más que yo en este club"

Mario Salas está más cuestionado que nunca. Universidad Católica volvió a perder en el Transición y prácticamente le dijo adiós al título del torneo a ocho fechas del final.

El entrenador cruzado reconoce el mal momento, sin embargo ratificó que no tiene intenciones de dejar su cargo, pese a la mala campaña: "No voy a renunciar y voy a seguir hasta el final", dijo.

"Yo estoy firme, no hay nadie que trabaje más que yo en este club. Vamos a seguir luchando por revertir este mal momento, yo soy el que más quiero que a Católica le vaya muy bien", sentenció en conferencia de prensa tras la derrota 1-0 ante Temuco.

"Entiendo lo que dicen (los hinchas), están en su derecho de hacerlo, pero le voy a poner el pecho a las balas, con la idea de mejorar, esto me apasiona mucho, no voy a renunciar y voy a seguir hasta el final. Está claro que vamos a seguir trabajando y no voy a cambiar mi discurso", añadió.

Sobre el partido, Salas dijo que "nos costó mucho hacer pie, el primer tiempo fue de Temuco y cuando nos recuperamos viene el gol de hecho con una pelota desde 50 metros que no somos capaces de neutralizarla. Regalamos 30 minutos y eso nos costó el partido".

"No estamos fuera del campeonato, vamos a seguir luchando y nuestro objetivo es ganar el título. Para ser honesto, esto dificulta más el objetivo, pero esto sigue, estamos muy dolidos con lo que pasó hoy, pero tenemos que empezar a preparar un partido que es muy importante y que a todos nos gusta jugar", añadió sobre lo que viene ante Colo Colo.

Consultado por el rendimiento de sus jugadores, Salas expresó que "no tengo ninguna duda de la entrega de ellos".

Para finalizar, hizo un repaso de su período en la UC: "Estos tres años han sido muy buenos y esperemos que este torneo sea mejor, esperamos terminar muy bien, pero creo que han sido más alegrías que penurias, esperamos darle más alegrías a estos hinchas, esta es la gente por la que hay que pelarse el traste".