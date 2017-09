Marc Márquez gana en Aragón y dio un paso clave rumbo al título del Moto GP

El español Marc Márquez se situó como líder en solitario del Mundial de MotoGP tras imponerse este domingo en el Gran Premio de Aragón, dando un paso importante rumbo a un nuevo título.

Márquez (Honda) superó en la meta a su compañero de equipo Dani Pedrosa, que fue segundo, y al también español Jorge Lorenzo (Ducati), tercero, mientras que Valentino Rossi (Yamaha), que volvía a correr tres semanas después de una doble fractura de tibia y peroné, fue quinto.

La carrera en el Motorland de Alcañiz fue liderada por Jorge Lorenzo prácticamente desde el inicio hasta que, a ocho vueltas para el final, Márquez se puso en cabeza para acabar llevándose su quinta victoria de la temporada.

"La victoria ha sido sufrida", dijo el piloto español, tras la carrera, contento por haber "sacado 25 puntos muy importantes" tras haber comenzado el fin de semana empatado a 199 puntos en la cabeza del Mundial con el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que sólo fue séptimo.

El italiano sólo pudo ser 7º, mientras que Maverick Viñales, tercero del Mundial, fue cuarto y también se dejó puntos respecto a Márquez, que ahora aventaja a estos rivales en 16 y 28 puntos respectivamente.

