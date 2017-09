Alexis Sánchez recibe críticas por "pisicinero": "Es hacer trampa"

Arsenal superó con claridad por 2 a 0 a West Bromwich en el Emirates Stadium con un doblete de Alexandre Lacazette y recupera terreno en la Premier League, quedando a seis puntos de los líderes Manchester United y Manchester City. Sin embargo, hubo una jugada que pudo cambiar el compromiso en favor de los visitantes. Es que cuando el partido iba 1 a 0 en favor de los Gunners, Shkodran Mustafi bajó a Jay Rodríguez en el área, pero el delantero, al ver que no iban a cobrar penal, se levantó y pateó al travesaño.

Por eso, una vez terminado el partido, el técnico de West Bromwich, Tony Pulis, estaba furioso y reclamó por la decisión que tuvo el juez del partido de no cobrar la falta. Y entre sus dardos, uno de ellos fue para Alexis Sánchez por simular una falta que terminó en un peligroso tiro libre en favor de los Gunners y que, precisamente, el chileno desvió por muy poco.

"No sólo es falta, sino que el jugador (Mutsafi) debería haber sido expulsado. Debería haber sido penal y jugar contra diez hombres, el árbitro tenía una gran visión y fue un penal del porte de una muralla. Lo bueno es que todos lo vieron. No nos han cobrado un penal por cerca de un año, pero yo no le ando diciendo que se tiren. Jay es muy, muy honesto, y no recibe ningún premio por eso", comenzó diciendo el estratega.

Luego, sobre Alexis, señaló que "Sánchez se tira para el primer tiro libre y deberían mostrarle amarilla porque es hacer trampa. Nosotros no tenemos ningún premio por nuestra honestidad, Sánchez se tira y deberían amonestarlo por tirarse".

Ahora, luego de las declaraciones de Tony Pulis, la FA puede revisar la jugada del chileno a la que el técnico hizo referencia, ya que a principio de temporada lanzaron un código para evitar los "piscinazos" y los jugadores pueden recibir un castigo de dos partidos si son captados simulando.