En Inglaterra cuestionan a Wenger y piden titularidad del "Factor X" Alexis Sánchez

Un momento de incertidumbre vive Alexis Sánchez en el Arsenal que este lunes volverá a ver acción en la Premier League enfrentando al West Bromwich Albion con la posibilidad de aprovechar el envión que tuvo venciendo en la Copa de la Liga y poder acercarse a los líderes en Inglaterra.

Pese a su buen nivel ante el Doncaster Rovers en la victoria por 1-0, el chileno no fue confirmado como titular para los desafíos que vienen, es más, su técnico, Arsene Wenger, descartó cualquier trato especial en su caso y fue duro para señalar que el delantero "no tiene una jerarquía mayor en el plantel. No más que cualquier otro" .

Además, reconoció que no lo vio en una buena forma desde su regreso de vacaciones: "Alexis no volvió en su mejor forma y luego se lesionó. Si sumas la lesión más su tiempo de descanso fue un poco largo, pero el miércoles lo dejé los 90 minutos porque quería exigirlo", señaló en conferencia de prensa.

Las palabras del entrenador francés calaron hondo en los hinchas y en la prensa inglesa, provocando la reacción del ex jugador de la selección de la Isla, Chris Sutton, que ahora las oficia de comentarista en diarios y televisión, y que fue enfático para exigir la participación del tocopillano entre los 11 estelares este lunes.

"Me sorprendió que Alexis Sánchez fuera dejado de lado por Arsene Wenger contra el Chelsea la semana pasada. Después de toda la obstinación del Arsenal en negarse a vender al delantero, ¿por qué no usarlo? No creo que Wenger haya tratado de decir que no hay ningún jugador más grande que el club, dejando al margen al chileno. El entrenador tal vez sentía que Sánchez no estaba en su mejor momento. Aún así, no puedo pensar que se quede fuera contra West Brom el lunes por la noche, especialmente con Danny Welbeck fuera", señaló el ex seleccionado y ex ídolo del Aston Villa en su columna en el periódico Daily Mail.

Para el partido que se disputará en el estadio Emirates este lunes a las 16 horas, la parición de Sánchez es fundamental según Sutton que ve en el delantero el posible artífice del triunfo que mejore el 12º puesto en la Premier: "Si Arsenal quiere ese 'factor X' en el tercio final de la cancha, entonces Sánchez es su hombre", aclaró.