Ecuador inicia renovación y tiene claro el panorama de Chile: "No están en un buen momento"

Ecuador tiene complicadas opciones matemáticas de clasificar al Mundial de Rusia 2018 y su panorama no es mejor con las dos finales que se le vienen: Chile en Santiago y Argentina en Quito. Aunque su posibilidad de acceder a la cita mundialista es baja, lo cierto es que enfrentarán a dos rivales directos por conseguir uno de los cuatro cupos o ir al repechaje y se jugarán su última chance.

Sin embargo, además de lo complicado que están en la tabla, donde marchan octavos con 20 unidades, también pasan un difícil momento futbolístico, ya que su técnico Gustavo Quinteros fue despedido tras la pasada fecha doble y el rol de interino lo tomó Jorge Célico. Pero en la Tri mantienen la esperanza por el nivel que está teniendo su próximo rival, Chile, que no sumó puntos en sus anteriores dos partidos, ante Paraguay y Bolivia, y quedó fuera de la zona de clasificación con sus 23 puntos.

"Matemáticamente estamos bien complicados, pero nos aferramos a que creemos que este grupo de jóvenes puede lograr ese milagro futbolístico que todos estamos esperando… De Chile no voy a descubrir mucho diciendo que es una gran selección que no está en un buen momento, un momento difícil como el de nosotros y de Argentina. Esa historia que los tres estamos en un momento irregular nos pone en una igualdad que queremos superarlos a ambos para poder acercarnos al Mundial. El momento de Chile es irregular, no descubro nada, pero también el de nosotros y el de Argentina, así que el que tenga la mayor fortaleza saldrá airoso", señaló el DT interino de Ecuador.

Además, sobre la renovada nómina, la que está llena de valores juveniles que militan en el fútbol local, Célico fue claro con lo que busca: "la lista tiene que ver con la confección de un grupo de personas con una frescura distinta y los que quedaron afuera no tienen su mejor momento, pero no están excluidos para próximas convocatorias. Esto es el inicio de una nueva forma de encarar un proyecto, que es empezar a renovar un poco, dar nuevos aires, llenar de ilusión a la gente con sus futbolistas y darles una oportunidad a los jugadores que se desenvuelven de gran manera en nuestro medio".

"En la vida hay que jugársela, soy un hombre de retos, y en este caso no tengo ninguna duda que estos muchachos darán lo mejor de ellos. La falta de experiencia van a nivelarlo con un gran amor hacia su camiseta y su país. Nos vamos a aferrar a esa luz y esta lista no está hecha única y exclusivamente en función de proveer futbolistas que pueden ser de gran trascendencia para el fútbol ecuatoriano, sino también para el rendimiento inmediato de lograr el ingreso al Mundial", concluyó Jorge Célico sobre los desafíos que se le vienen ante Chile y Argentina, el próximo 5 y 10 de octubre, respectivamente.