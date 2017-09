Aníbal Mosa y la relación de Guede con los referentes: "Si hubiese problemas yo metería la mano"

En Colo Colo se respira buen ambiente tras la victoria ante San Luis de Quillota por 3-0, resultado que lo dejó a cinco puntos del líder Unión Española. Atrás quedaron las "diferencias" que se produjeron en la semana pasada y el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aclaró la relación que tiene el entrenador Pablo Guede con los referentes del club.

"Yo encuentro que está bien, yo no vivo en una burbuja como para no darme cuenta de si hay problemas o no, pero el tema que levantaron del día martes es una cuestión completamente interna y menor, sin ninguna trascendencia. No amerita hacer un análisis sobre eso", comenzó diciendo Mosa a Radio Cooperativa.

Son conversaciones o situaciones que se dan en un entrenamiento, que se dan en una reunión, que se pueden dar en una familia, pero salimos solos abrazados y no hay problemas. Pablo (Guede) tiene una muy buena relación con los referentes, con los jóvenes. Yo los veo, converso por separados con ellos y aseguro que si el tema hubiese sido diferente yo metía mano, pero no fue así", añadió.

El dirigente puertomontino también realizó un análisis del juego que mostró Colo Colo ante los Canarios y sostuvo que "a mi me gusta que tengamos la posesión de balón y que nos creemos la mayor cantidad de ocasiones de ataque. Eso me gusta, de contra o no, lo importante es que se ganó bien y no rasguñando, aún sin uno de los mejores jugadores del torneo como es Jorge Valdivia. Pablo y sus pupilos sacaron la tarea adelante".

"Con la vuelta de Valdivia se nos hace más fácil"

Colo Colo enfrentará a Universidad Católica este domingo en el estadio San Carlos de Apoquindo. Para dicho compromiso el entrenador podrá contar con Jorge Valdivia, quien cumplió con la fecha de suspensión por acumulación de cartulinas amarillas.

Pensando en el duelo ante los Cruzados, Mosa aseguró que "es un partido duro, de los importantes que solemos jugar. Es en la casa de ellos y creo que estamos preparados, con la vuelta de Valdivia se nos hace más fácil".

"Creo que nuestra obligación es sumar y lo más importante es que nos mantengamos en la lucha. Quedan ocho fechas por delante y las vamos a pelar con uñas y dientes", expresó Mosa por la opción de pelear el título del torneo de Transición.