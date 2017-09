Paredes y la discusión con Guede: " Fue una conversación un poco alta de tono"

La semana previa al partido entre Colo Colo y San Luis estuvo marcada por una discusión que tuvo Pablo Guede con Esteban Paredes, donde el delantero le recriminó al entrenador por su trato con uno de los guardias del club. Sin embargo, pese a la importancia que en algún momento se le intentó dar, en lo futbolístico poco influyó y los albos terminaron venciendo por 3 a 0 en uno de sus mejores partidos del semestre.

Por eso, tras el partido disputado el viernes, el DT le bajó el perfil a la situación e, incluso, trató con ironía las "peleas" que ha tenido con sus referentes. El mismo adoptó Esteban Paredes, quien, este lunes, confirmó el pequeño encontrón con Guede, pero le restó importancia y aseguró que no pasó a mayores, quedando todo en una "calentura" del momento.

"No fue una discusión, simplemente fue una conversación, ustedes siempre agrandan más las cosas. Cualquiera tiene calenturas cualquier día, pero no fue una discusión, fue una conversación con él, un poquito alta de tono, pero no pasó a mayores", dijo Esteban Paredes en declaraciones que reproduce Radio ADN.

"Con Pablo (Guede) desde el momento que llegó no hemos tenido ningún problema, somos amigos y ustedes lo saben. En Colo Colo siempre se van a magnificar más los temas", agregó.

Finalmente, sobre el partido que jugarán ante Universidad Católica, el próximo 1 de octubre en San Carlos, Esteban Paredes señaló que "son partidos aparte, ellos se juegan mucho, está cuestionado su técnico, también el equipo, pero esto se juega aparte, con otra dinámica e intensidad. Tenemos que trabajar en la semana para hacerles daños a y poder ganar ese encuentro".