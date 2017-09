El drama que vive Carlos Salom luego de sus polémicas declaraciones en México

El pasado viernes el ex delantero de Unión Española Carlos Salom sorprendió con sus declaraciones tras el terremoto que afectó a México, palabras que no cayeron bien en los hinchas de Puebla, su actual club, y que le costaron muy caro.

"Yo siempre quise venir a jugar México y no se me daba. Después mi esposa me dijo que no se daba por algo. Y esta vez que vine forcé todo para venir. Vine obligadamente. Ahora pasó el terremoto y me arrepiento. Ahora, como te dije, a cumplir el contrato y después veremos. No sé si voy a seguir otro año acá", fueron las polémicas palabras del argentino.