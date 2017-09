En la UC esperan que Mario Salas renuncie si pierde por goleada ante Colo Colo

Universidad Católica no atraviesa un presente feliz en lo futbolístico: está undécima en el campeonato con sólo siete unidades, viene de caer ante Deportes Temuco, no encuentra su juego, los refuerzos no convencen, además de ser duramente criticados. Con ese contexto esperan el clásico de este domingo 1 de octubre a las 12.00 horas frente a Colo Colo y no será fácil para Mario Salas.

En la precordillera el ambiente no es el mejor y el piso que tenía el Comandante, por el bicampeonato principalmente, se habría acabado. Según versiones de prensa, desde la dirigencia de la Franja se espera que tenga "un gesto" y presente su renuncia en caso de caer por una diferencia abultada frente a los dirigidos por Pablo Guede.

"No es llegar y decirle 'váyase'. Tiene nuestro respeto y nuestra admiración eterna, porque hizo algo que ningún técnico había hecho (bicampeonato)", parten admitiendo desde el interior del club a El Mercurio.

La misma fuente instala la mesura y cree que de superar al Cacique, las cosas cambian: "Es válido pensar que se le están acabando los plazos, aunque un triunfo sobre Colo Colo cambiaría todo porque sería un envión anímico importante. No sé si nos alcanzará para el título pero al menos para pelear un cupo a las copas internacionales de 2018, es lo mínimo que debemos conseguir", aseguró.

Para cerrar, explica que la diferencia de goles, en caso de perder, podría ser el punto clave en la salida del ex adiestrador de Barnechea y la Roja Sub 20: "Un empate o una derrota por un gol lo deja tambaleando, pero vivo. En cambio, una derrota categórica, un 0 a 3, por ejemplo, haría insostenible la permanencia de Salas. El estadio se le iría encima. Si hoy la crítica hacia él es grande, es cosa de imaginar qué pasaría perdiendo feo un clásico y más encima en nuestro estadio. Si los hinchas hasta lo criticaban cuando ganamos dos campeonatos", concluyó.