Everton se complica al perder por cuatro semanas al capitán Marcos Velásquez

En Everton debería ser todo felicidad tras sacar un empate ante Universidad de Chile que le entregó la posibilidad de aferrarse al segundo lugar de la tabla a dos puntos de Unión Española, líder del Transición. Pero las cosas no son así puesto que en las últimas horas el técnico Pablo Sánchez perdió a un jugador fundamental de cara a las próximas fechas.

Se trata del defensa Marcos Velásquez quien se sometió a una serie de exámenes médicos que le diagnosticaron un desgarro de fibras en su gemelo derecho que lo tendrán cerca de cuatro fechas fuera de la cancha.

"No puedo pisar bien, no puedo hace fuerza y aparte que no es un desgarro miofacial… esos que son por encimita. Es una lesión fuerte en el gemelo, ya que se rompió adentro", explicó el capitán del club desde Viña del Mar.

En conversación con el diario La Estrella de Valparaíso, el zaguero de 29 años apunta que esta lesión llega en mal momento puesto que estaba tomando regularidad y había logrado ganarse un puesto como titular en el equipo oro y cielo.

"Es pésima noticia, ya que en el fútbol, lo que único que uno no quiere es lesionarse. Pero hay que poner el pecho a las balas y darle para adelante no más. Me viene muy mal todo esto ya que venía jugando bien y con una confianza tremenda. Pero bueno, estas cosas pasan en el fútbol y no me queda más que tener paciencia y recuperarme pronto", apuntó el futbolista quien se perderá los duelos ante Audax Italiano, Curicó Unido y seguramente ante Santiago Wanderers.