Muriel Orlando, el único jugador que sufre por el buen momento de Antofagasta

El buen momento que está pasando Deportes Antofagasta en el torneo de Transición, donde está posicionado en el tercer lugar, tiene a casi todos contentos en la segunda región. Uno de los que no ha podido disfrutar y ha tenido que mirar desde fuera del rendimiento de los Pumas es el delantero Muriel Orlando, quien ha estado alejado de las canchas en los últimos meses por una rotura de ligamento cruzado y una posterior lesión de los meniscos.

"La verdad es que no he estado muy bien, más que nada por el buen momento que pasa el equipo y yo sin poder jugar. Sé que estando recuperado hubiese encajado muy bien en este esquema", apunta el atacante, que marcó su último gol en marzo del 2016.

Orlando también se refiere a lo duro que ha sido psicológicamente estar tantos meses fuera de las canchas: "pienso que ya debería estar jugando, en base al tiempo y trabajo de recuperación que hice después de la operación, después me volví a lesionar y eso me hace sentir no muy bien", comentó al diario El Mercurio de Antofagasta.

Para finalizar, el delantero con pasado en Copiapó reconoció que, a pesar del mal momento que vive por la lesión a los meniscos, está bastante tranquilo por los resultados que dieron los últimos exámenes.



"No será necesario volver a operarme. Efectivamente el menisco está roto, pero no tanto como la última vez. El cirujano me explicó que no es necesario realizar una cirugía mayor y que esta vez me pondrán algunas plaquetas para ayudar al menisco a que se regenere pronto", apuntó Orlando.