Respira Guede: Vilches estará a disposición en Colo Colo para el clásico con la UC

Colo Colo está viviendo una tranquila semana en la previa del clásico ante Universidad Católica, a disputarse este 1 de octubre en San Carlos de Apoquindo. Luego de vencer por 3 a 0 a San Luis en la pasada fecha del Torneo de Transición, en uno de los mejores partidos que han jugado en el semestre, y esclarecer la discusión entre Pablo Guede y Esteban Paredes, los albos sólo son alegría antes de enfrentar a los cruzados y esperan mantener ese espíritu hasta el domingo.

Sin embargo, pese al buen ambiente, Pablo Guede sumaba un dolor de cabeza en su preparación para el clásico con la UC: la lesión de Andrés Vilches. El delantero salió lesionado del entrenamiento de este miércoles por una molestia en la articulación en el dedo gordo del pie izquierdo y no pudo terminar la práctica. Pero el mal rato le duró poco al técnico, ya que el jugador fue sometido a exámenes durante la tarde y se confirmó que sólo tiene una inflamación y podrá estar en el duelo ante el equipo de Mario Salas.

Con esto, el técnico no tendrá que inventar una solución en delantera, ya que con la molestia del atacante había probado a Iván Morales como acompañante de Esteban Paredes, pero no se había convencido y optó por dejar solo al Tanque en la delantera para dar paso a Carlos Villanueva en el mediocampo. Ahora, con Vilches recuperado, no tendrá que experimentar y repetiría el esquema que mostró el pasado fin de semana ante los canarios.

Jaime Valdés sigue en recuperación

Uno que tampoco ha podido trabajar junto a sus compañeros es Jaime Valdés. El mediocampista se lesionó en el partido del fin de semana pasado ante San Luis de Quillota y aún sigue con molestias en el gemelo de la pierna derecha, por lo sigue con trabajos diferenciados y ejercicios de recuperación. Sin embargo, no tendría problemas para llegar al partido con Universidad Católica.

Además, el otro problema que tiene Pablo Guede es que aún no cuenta con el alta médica de Felipe Campos, pero la buena noticia vino por el trabajo de fútbol que hizo Michael Ríos en conjunto a sus compañeros y ya está en condiciones de volver a las citaciones de Colo Colo.