Lolo Reyes reconoce el bajón de la U: "Bajamos el rendimiento individual y grupal"

Lorenzo Reyes, uno de los principales valores de la Universidad de Chile, analizó el irregular momento que vive el elenco de Ángel Guillermo Hoyos tras el empate ante Everton tras llevar un ventaja de 2-0 y que terminó igualado 2-2.

El volante azul reconoció que el campeón del fútbol chileno no tiene un buen presente, pero que están "trabajando" para salir de este bache antes del duelo ante el líder Unión Española (12:00 horas, sábado, Santa Laura).

"Cuando no se consiguen los resultados que uno quiere la semana siempre es más difícil, pero nosotros seguimos trabajando a full, de la misma manera, ojalá que en el partido con Unión podamos demostrarlo", dijo el formado en Huachipato.

Sobre el cotejo ante los hispanos, Reyes no duda al sentenciar que "para mi todos los partidos son una final, si no se da el resultado igual vamos a seguir luchando hasta el final. Pero ante Unión es una 'final' y el equipo que gane será muy fortalecido, es un partido fundamental que tenemos que ganar sí o sí".

En esa línea, el mediocampista con pasado en el Betis de España reconoce que la U ha bajado su nivel en este semestre y apuntan a revertir esa tendencia en los próximos compromisos.

"Hemos bajado el rendimiento individual y grupal, no estamos haciendo lo que nos pide el 'profe' en el campo de juego, pero estamos tratando de recuperar el nivel y estamos muy confiados en hacerlo", afirmó a radio Agricultura.

Autocrítico y con la Roja en el horizonte

Además, hace una autocrítica de su rendimiento, sobretodo por el bajo momento defensivo de la escuadra que es la segunda que más goles ha sufrido en este Transición.

"Me siento responsable por el mal momento y por ser una de las defensas con más goles en contra, si mi rendimiento fuera tan bueno no nos harían tantos goles, no me siento un pie arriba de mis compañeros", aseguró.

Como ya es costumbre en la U, Reyes también alabó a Hoyos y destacó el trato que tiene con sus compañeros: "Con Hoyos me he sentido muy cómodo en esta posición en el medio, me da mucha confianza. A mi lo que me acomoda es jugar, me da un poco igual donde".

"Él significa confianza, desde que llegó me ha ayudado mucho y me ha apoyado demasiado, sobretodo en la parte humana, me ha enseñado muchas cosas", añadió.

Finalmente, es imposible que no vea la Roja como objetivo y el volante reconoció que "uno siempre mira de reojo a la selección y sobretodo el campeonato pasado cuando tuve un buen rendimiento, por allí uno estaba más esperanzado, pero si no se da la oportunidad habrá que seguir trabajando para tenerla".