Sigue la lucha: Aníbal Mosa respondió a la acusación de Leonidas Vial

En Blanco y Negro la palabra tranquilidad entre los bloques de la mesa directiva parece no existir y este miércoles sumó un nuevo capítulo con el oficio que interpuso Leonidas Vidal en la SVS contra Aníbal y la concesionaria.

El líder del bloque opositor a la gestión de Mosa denuncia un supuesto pacto de accionistas entre el Club Social y Deportivo Colo Colo y el puertomontino, acto que está prohibido por contrato de concesión. Además, argumenta que el hecho se sustenta con las políticas de descuentos en entradas para socios y la suspensión de las demandas que la corporación mantiene con ByN.

Por eso, en la reunión de directorio de Blanco y Negro que se realizó este miércoles, a la que no asistió Vial, el oficio interpuesto por la oposición fue tema obligado y el propio Aníbal Mosa habló del tema: "se dio lectura al oficio que envío el director Vial y fue leído delante de todos los directores. Nunca es bueno que te denuncien cuando no has hecho nada, pero son las condiciones del juego y nuestros abogados están preparando las respuestas correspondientes. Como presidente y representante legal estoy tranquilo, no hemos cometido ningún error".

Sobre el oficio y los pasos a seguir, indicó que "no me gustaría dar detalle, porque es un poco secreto este tema. Es un oficio que le llega a Blanco y Negro y a mí como personal natural, que guarda la relación con el tema de acuerdo que tendríamos con la Corporación, que se expliquen los acuerdos populares y un par de préstamos que ha realizado a ByN".

"A nosotros nos están solicitando antecedentes, pero obviamente no hemos hecho nada fuera de la ley y tengo completa tranquilidad que no va a pasar nada", agregó.

En caso de confirmarse la denuncia realizada por Vial, el CSyD Colo Colo corre peligro de perder los dos representantes en la mesa de Blanco y Negro. Un nuevo capítulo en la "eterna" disputa de poder en el club.