Los millones si meten goles: el PSG le dio un baile al Bayern de Vidal en la Champions

París Saint-Germain llenó todas las portadas del mundo al gastar millones de euros en grandes figuras del fútbol mundial con un sólo objetivo: ganar la UEFA Champions League por primera vez en su historia. Y ese sueño hoy parece estar más cerca.

Este miércoles, el elenco parisino vapuleó a uno de los grandes del viejo continente: el Bayern Munich de Alemania. El PSG dio un verdadero recital de fútbol en el Parque de los Príncipes y derrotó por 3-0 al elenco de Arturo Vidal con total contundencia. Dani Alves (2'), Edinson Cavani (31') y Neymar (62') fueron los verdugos del elenco del chileno.

Los parisinos le enseñaron a los bávaros que este año van en serio, porque los de Unai Emery volvieron a demostrar que su ataque es letal con la MCN: Mbappé-Cavani-Neymar, que brilló a lo grande.

Pese a que el uruguayo y el brasileño están "distanciados" por el bullado caso penales de hace dos semanas, hoy se vio lo contrario en la capital parisina, porque ambos junto al joven ex Mónaco completaron un trío que fue demasiado para un equipo que está cada vez más lejos de sus mejores momentos. Porque los de Carlo Ancelotti se vieron avejentados al lado de la velocidad del PSG.

Vidal luchando un balón con Cavani - EFE

En el caso de Vidal, el chileno luchó como siempre, pero sus compañeros no estuvieron en una buena tarde y no contribuyeron a la causa ante un PSG totalmente inspirado. De hecho, le anularon un dudoso gol en el segundo tiempo, pero eso no alcanza para aprobar su actuación.

Palo duro para el Bayern que ahora deberá recuperarse tras la fecha FIFA ante el Celtic, mientras que los parisinos deberán ratificar su poderío ante el Anderlecht de Bélgica. En el otro resultado del grupo, los escoceses superaron por 2-0 a los belgas como visita.

En este grupo B, PSG tiene seis puntos, Bayern y Celtic suman tres, mientras que Anderlecht no tiene unidades.