Alexis ni siquiera fue convocado a la banca del Arsenal ante el BATE por la Europa League

Sin Alexis Sánchez, el Arsenal jugará este jueves por la Europa League ante el BATE Borisov por la segunda fecha del Grupo H de la Europa League 2017-2018. El director técnico de los gunners, Arsene Wenger, optó por darle descanso al delantero chileno.

El tocopillano no formó parte de la delegación que viajó a Bielorrusia, al igual que otros referentes del equipo londinense como el defensa Laurent Koscielny, el mediocampista Aaron Ramsey y el delantero Alexandre Lacazette. Todos ellos para tomar reposo.

El goleador histórico de la Roja y los otros nombrados en el párrafo anterior fueron titulares en el triunfo 2-0 como local sobre el West Bromwich Albion del lunes, por la sexta fecha de la Premier League. Considerando el desgaste y el apretado calendario, Wenger decidió prescindir de ellos en esta ocasión.

Here it is – our team for #BATEvAFC pic.twitter.com/MWya0BGgiS

— Arsenal FC (@Arsenal) September 28, 2017