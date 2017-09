El defensa más caro de la historia fichó por "Lesión FC" por cerca de ocho meses

El defensa lateral francés Benjamin Mendy va a ser operado el viernes "de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha" y será baja varios meses, anunció este jueves su club, el Manchester City de Claudio Bravo.

"Benjamin viajó a Barcelona para ver a un especialista y las pruebas de hoy (jueves) confirmaron la gravedad de la lesión. Benjamin va a ser operado mañana (viernes) en Barcelona", escribió el City. Una lesión de ese tipo le costará al menos entre seis y ocho meses de ausencia.

"Mala noticia, voy a fichar por el Lesión FC por varios meses, con una rotura del ligamento anterior… Pero volveré pronto y todavía más fuerte, si Dios quiere", escribió en Twitter el jugador de 23 años.

Bad news guys 😞 ll be joining Injury FC on loan for a couple monthes with ruptured ACL… but will be back soon & stronger hopefully 🙏🏾

Thank you all for the warm messages since the game ❤️ really appreciate. We keep in touch 🤙🏾 all behind my #SharkTeam now 🦈 #cmoncity

— Benjamin Mendy (@benmendy23) September 28, 2017